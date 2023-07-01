У Міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів.

В школах на тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники планують підготовку дівчат бути санітарними інструкторами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі.

"У новому начальному році у школах так званої "ЛНР" замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать предмет "Защита родины" - пропаганда зі шкільної парти. Крім того, у Міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів. Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань", - заявив він.

Також Лисогор поінформував, що пологовий будинок у Новопскові росіяни облаштували під свій шпиталь.

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За його словами, перед тим як у пологовому будинку відкрити польовий шпиталь, окупанти вивезли звідти обладнання і меблі.

Ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, раніше Лисогор повідомив, що в червні росіяни вивезли з Луганської області 150 детей, збираються вивезти ще 750 неповнолітніх.

Він зазначив, що першу групу дітей забрали зі Старобільського району, їх нібито вивезли на оздоровлення до Росії.

Очільник ОВА повідомив, що у 70% школярів на окупованій території Луганщини лікарі з РФ знайшли "патології", аби відправити їх на лікування до Росії.

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