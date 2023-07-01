Також було знищено один ворожий танк, п'ять бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Упродовж доби українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, як зазначається, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни склали близько 228 тис. 870 осіб, за минулу добу Сили оборони ліквідували 530 окупантів.

Також було знищено ворожу техніку. Зокрема: танків - 4 тис. 42 (+1) од, бойових броньованих машин - 7 тис. 868 (+5) од, артилерійських систем - 4 тис. 162 (+35) од, РСЗВ - 632 (+2) од, засоби ППО - 389 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3 тис. 545 (+26), крилаті ракети - 1 тис. 261 (+0), кораблі /катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6 тис. 794 (+9) од, спеціальна техніка - 580 (+11).

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Новини з фронту - останні уточнення Генштабу

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За даними Генштабу, російські загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, упродовж доби там відбулось 22 бойових зіткнення.

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