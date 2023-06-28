Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт".

Російські загарбники масово затримують дітей на тимчасово окупованих територіях. Інформацію про неповнолітніх з проукраїнською позицією окупантам зливають радники директорів "шкіл з ідеології", вигаданих росіянами на захоплених землях.

Як повідомли в Центрі національного спротиву, так росіяни, зокрема, намагаються тиснути на батьків, які відмовляються брати паспорти РФ.

"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії. Причиною затримань фактично є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на тимчасово окупованих постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ. Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація на окупованих територіях

На окупованій території Херсонської області продовжують виявляти загиблих після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Загарбники відмовили в евакуації тим, у кого не було паспортів РФ, що призвело до численних жертв. Тільки за два дні на захопленій частині Херсонщини виявили понад 60 тіл загиблих внаслідок спричиненої терактом повені.

Водночас на окупованій Луганщині росіяни відправляють людей "на підвал" за дзвінок рідним, що перебувають на вільній від загарбників території України. За словами очільника Луганської ОВА Артема Лисогора, раніше окупанти намагалися штрафувати людей, але оскільки в них немає грошей, це не спрацювало.

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