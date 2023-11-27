Новонароджену дівчинку назвали Вікторіяю

В Одеській області рятувальники та поліцейські допомогли породіллі під час негоди

Як йдеться у повідомленні ДСНС, автомобіль медиків не міг доїхати на виклик до вагітної, тому рятувальники селища Сергіївка разом із поліцейськими забезпечили їх супровід до будинку жінки.

Медики успішно прийняли пологи вдома, проте необхідно було відвезти жінку та немовля до пологового будинку.

"Через сильний сніг, вітер та величезні затори навіть пожежний автомобіль не міг продовжувати рух. Тож наступною була зупинка у "Пункті незламності", що знаходиться у пожежній частині селища Сергіївка. Перечекавши "пік" негоди, маму та дитину успішно доставили у лікарню", - поділились подробицями історії в ДСНС.

"Новонароджену дівчинку назвали Вікторія, адже сьогодні в неї вже була її перша перемога", - додали рятувальники.

Негода в Україні

Епіцентр негоди в Україні прийшовся на Одещину. Там через снігові замети на дорогах застрягли у снігових наметах автобуси з пасажирами та автівки, впало дуже багато дерев. До поліції надійшло півсотні повідомлень про ДТП, найбільше аварій сталося у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках.

В Одесі через негоду на котельні сталася серйозна аварія - впала труба заввишки понад 100 м.

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