Людей просять, поки вирує негода, не виходити з дому та не сідати за кермо.

В Одеській області задля ліквідації наслідків снігопаду залучають навіть БТРи.

"Одещина не спить. Тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Всі служби продовжують працювати у посиленому режимі. На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи", - повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, станом на першу ночі, на півдні області призупинилися опади, що дало змогу продуктивніше працювати відповідним службам.

Відео дня

"Поки складно в Одеському районі, але всі працюють. Ще раз звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону: поки вирує негода, прошу зайвий раз не виходити з дому та не сідати за кермо. Бережіть себе та не обтяжуйте роботу рятувальних служб!", - наголосив Кіпер.

Погода в Одеській області

Як повідомляв УНІАН, на Одещині через негоду застрягають у снігових наметах автобуси з пасажирами та падають дерева. До поліції надійшло півсотні повідомлень про ДТП. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів. Наприклад, один з автобусів, який рухався з міста Софія (Болгарія) у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з'їхав у кювет. Також застряг на узбіччі біля села Новосільське автобус сполученням Бухарест – Одеса з 42 пасажирами, серед яких 5 дітей.

Через негоду в Одесі школи перейшли на дистанційне навчання.

Також стало відомо, що в Одесі через сильний вітер на котельні великої потужності сталася серйозна аварія - впала труба заввишки 100 метрів. Через негоду та проблеми з електропостачанням в різних районах міста виникли перебої із водою - через стрибки напруги та відключення електроенергії насосне обладнання вимикалося кожні 10 хвилин.

Переважну більшість насосних станцій перевели на роботу від генераторів.

Також через погіршення погодних умов Молдова припинила пропускати транспортні засоби на свою територію в пунктах пропуску "Маяки - Паланка - Удобне", "Старокозаче - Тудора".

Вас також можуть зацікавити новини: