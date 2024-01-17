Чоловік займався підрахунком вантажів у порту Ізмаїла та шпигував для ворога.

На Одещині співробітник судноремонтного підприємства, який "зливав" російським спецслужбам дані про стратегічні об’єкти, в тому числі про Ізмаїльський морський порт, отримав 15 років тюрми.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, суд визнав винним у державній зраді співробітника судноремонтного заводу в місті Ізмаїл.

Встановлено, що чоловік наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в Ізмаїлі. Насамперед ворога цікавили координати електропідстанцій та місця базування українських блокпостів поблизу, їх фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу.

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Також, перебуваючи на робочому місці, поплічник агресора збирав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу.

"Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними. При цьому чоловік усвідомлював, що ця інформація може бути використана державою-агресором для обстрілів Ізмаїльщини", - наголошують у прокуратурі.

Затримали агента у січні 2023 року. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з відповідними доказами. На вирок суду він очікував під вартою. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, вирок Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області отримав співробітник судноремонтного підприємства "Дунайсудносервіс", яке розташоване на березі річки Дунай у місті Ізмаїл. За даними джерела, чоловік, 2001 року народження, був обліковцем, до його обов’язків входив, зокрема, підрахунок вантажу при навантаженні на судно і вивантаження з нього.

Ситуація з одеськими портами після повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у трьох портах Великої Одеси ("Чорноморськ", "Південний" та Одеський порт) "застрягли" іноземні судна, які через російську агресію не мали змоги відправитися до пунктів призначення. Через обстріли акваторії роботу цих портів було заблоковано, але дунайські порти (на півдні Одещини) працювали.

Ситуація була змінена влітку 2022 року з підписанням "зернової угоди" - порти Великої Одеси отримали змогу певним чином працювати. Однак в середині липня 2023 року РФ відмовилася продовжувати участь у "зерновій угоді". Після цього окупанти вдались до обстрілів портів Великої Одеси, намагаючись якомога більше зруйнувати їхню інфраструктуру.

Також масовані удари ворог почав завдавати по дунайських портах, зокрема – Ізмаїльському морському порту тощо. Масовані атаки були майже щодня. Наприклад, вночі 13 вересня ворог завдав чергового дронового удару по Подунав’ю. Внаслідок чого в Ізмаїльському районі було пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру. Постраждали сім цивільних водіїв.

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