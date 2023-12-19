Тепер ті, хто допомагає Кремлю імітувати окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв.

На тимчасово окупованих територіях росіяни посилюють охорону зрадників, зокрема, голів так званих "виборчих комісій".

Як повідомив Центр національного спротиву, росіяни для більшості населення вороги й тому безпеку своїх посіпак "визволителям" треба забезпечувати посиленою охороною. Так, окупанти взяли під охорону голів так званих "виборчих комісій".

"Тепер ті, хто допомагає Кремлю окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв. Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати – такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання", - йдеться у повідомленні.

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Також в Центрі нацспротиву зазначили, що росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь.

"Всім затриманим інкримінують або екстремізм, або держзраду. Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в АР Крим. До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів", - заявили в ЦНС.

Новини з тимчасово окупованих територій

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують провести інвентаризацію земельних ділянок на тимчасово захоплених територіях та "націоналізувати" ті, власники яких відмовились переоформлювати право власності. Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства необхідно отримати паспорт РФ.

Раніше повідомлялося, що РФ призначила "вибори" президента і на окупованих територіях України.

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