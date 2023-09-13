Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель.

Стало відомо про стан постраждалих водіїв внаслідок нічної атаки дронів на південь Одещини. Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, деякі в дуже тяжкому стані та їх доведеться транспортувати до обласного центру.

"Всього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало 7 цивільних осіб. Шестеро людей - у Рені та один - в Ізмаїлі. Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в місті Рені", - розповів посадовець.

За його даними, постраждалому з Ізмаїлі була надана медична допомога в лікарні. Наразі чоловік вже вдома.

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За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, протягом ночі 13 вересня збройні сили РФ здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одещини. Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту. Зараз правоохоронці документують наслідки обстрілів.

Нічна атака на Одещину - що відомо

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав чергового дронового удару по Подунав’ю. Протягом 4,5 годин ворог атакував Одещину ударними дронами, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони. В той же час, сталося влучання по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту.

В Ізмаїльському районі постраждали цивільні.

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