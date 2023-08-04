Чоловік, який за сумісництвом депутат, нібито ще "пригрів" двох соратників.

На Одещині виявили ще одного воєнкома-мільйонера, який нібито збагатився під час війни. Зокрема, у соціальних мережах отримала розголос історія про Єгора Смирнова, який є одночасно депутатом міської ради та місцевим військкомом у місті Южне. Активісти заявили, що Смирнов незаконно розбагатів та ще "пригрів" двох приятелів-депутатів.

Як повідомляє прес-служба Одеського обласного ТЦК та СП, в соціальних мережах було поширено інформацію про те, що "депутат та воєнком з міста Южне, Смирнов, став доларовим мільйонером під час війни, ще й "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників".

У прес-службі наголошують, що командування засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою.

Відео дня

"Реагуючи на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад, всіх трьох вищезгаданих військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі", - стверджують у обласному військкоматі.

Також наголошується, що стосовно оприлюдненої інформації про збагачення ініційовано перевірку відповідними правоохоронними органами. Зокрема, Державним бюро розслідування порушено кримінальне провадження.

В той же час, за даними активіста Дем’яна Ганула, Смирнов - депутат Южненської міської ради з 2015 року та за сумісництвом - представник військкомату.

"Так, тільки за війни Смирновим набуто у власність: комерційна нерухомість загальною площею майже 500 кв. м; кілька гектарів землі на узбережжі Чорного моря; парковка для авто 938,7 кв. м", - стверджує Ганул.

Також, за його словами, Смирнов володіє групою нежитлових приміщень загальною площею 348.1 кв.м., (м. Южне). Активіст наголошує, що депутат "успішно" проходить військову службу в місцевому ТЦК та нібито за гроші вирішує питання ухилянтів, а вартість його майна перевищує 1 млн доларів.

"Найцікавіше, що в військкоматі постійно проводиться ротація, але за весь час війни Смирнов та підпорядковані йому особи - депутати Розмериця Віталій Анатолійович та Назаренко Вадим Геннадійович (які проходять службу в роті охорони військомату) уникають цього процесу та залишаються в місті Южне", - каже Ганул.

Крім того, у соціальних мережах повідомляють, Смирнов зараз "не на фронті, а у місті", бо нібито бачили його на вулиці. Так це чи ні – наразі достеменно невідомо.

Справа скандального одеського екс-військкома Борисова

Нагадаємо, нещодавно набув розголосу скандал із вже колишнім очільником Одеського обласного ТЦК та СП Євгеном Борисовим. Зокрема, навесні зʼявилася інформація про те, що його родина придбала дуже дорогу нерухомість в Іспанії під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Борисова затримали у Києві та взяли під варту з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: