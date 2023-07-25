Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 вересня із можливістю внесення застави.

Печерський районний суд Києва обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 вересня із можливістю внесення застави сумою у 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Суспільне. Зазначається, що у разі внесення застави екс-військкому заборонено виїжджати за межі Одеси, необхідно здати документи, з'являтися на вимогу слідчого та виконувати інші зобов‘язання.

Як повідомили під час судового засідання прокурори, з грудня 2022 року до грудня 2023 року Борисов, отримавши медичну довідку для лікування, виїхав в Іспанію. Утім, за їхніми словами, підозрюваний не лікувався, а відпочивав. У цей період у колишнього військкома з'явилося нерухоме майно, зокрема, в Іспанії, яке записане на його родичів. Тому сторона обвинувачення у суді просила найсуворіший запобіжний захід для Борисова — тримання під вартою без права внесення застави.

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Натомість адвокати це заперечили і назвали обвинувачення екс-військкому необґрунтованим. Захист просив Печерський суд відпустити колишнього військкома Одеського обласного ТЦК на поруки, або обрати запобіжний захід, який не передбачає арешт.

Справа Борисова

Навесні 2023 року у ЗМІ зʼявилася інформація, що родина тоді ще очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова під час повномасштабного вторгнення придбала дорогу нерухомість в Іспанії. Вартість нового маєтку становить понад три мільйони євро – його зареєстрували на матір Борисова. Крім того, в дружини військкома зʼявилося офісне приміщення на одній з головних вулиць Марбельї, а також родина купила нове авто – Mercedes Gelendvagen. Дохід родини таких витрат не покриває.

Слідчі Державного бюро розслідувань зʼясували, що Борисов просив підлеглих не призивати певних осіб за винагороду. Тоді ж його відсторонили від виконання службових повноважень. Вже наприкінці червня Борисова звільнили з посади.

22 липня працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Борисову. Зазначалося, що він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Борисова затримали 24 липня. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. Два дні тривали активні пошуки та в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів чоловіка знайшли та затримали у Києві. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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