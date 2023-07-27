Родичі чоловіка хотіли запобігти вилученню автомобіля Porsche Macan, намагаючись вивезти його за кордон.

Суд заарештував майно родини колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, накладено арешт на майно, гроші та банківські рахунки Борисова та членів його сім’ї.

Серед арештованого майна – земельні ділянки загальною площею понад 2 гектари, що розташовані на Одещині, в Одесі – два будинки (загальна площа понад 420 квадратних метрів), домоволодіння (78,5 гектара), дві квартири та третина ще однієї квартири тощо.

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Також арештовано шість автомобілів: Toyota Land Cruiser (2023 року випуску), Mercedes-Benz G 63 AMG та Mercedes-Benz EQV (2022 року випуску), Mercedes-Benz GLE 400 (2021 року випуску), Porsche Macan GTS (2016 року випуску), автомобіль Audi A6 (1999 року випуску).

"Водночас, намагаючись упередити подальше слідство, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску. Встановлено, що це авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом по справі щодо екс-воєнкома", - розповіли у бюро.

Наразі у слідства є підстави вважати, що цей автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Його вилучено.

Справа скандального одеського екс-воєнкома Борисова

Навесні 2023 року зʼявилася інформація про те, що родина очільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова придбала дорогу нерухомість в Іспанії під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вартість цього маєтку, який зареєстровано на матір фігуранта, становить понад 3 млн євро. Крім того, у дружини воєнкома зʼявилося офісне приміщення за кордоном, також родина купила новий Mercedes Gelendvagen. Наголошувалось, що дохід родини таких витрат не покриває.

ДБР зʼясувало, що Борисов за винагороду давав вказівку своїм підлеглим не призивати на службу військовозобов’язаних.

Наприкінці червня його звільнили з посади. 22 липня йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Згодом Борисова затримали у Києві та взяли під варту з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень.

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