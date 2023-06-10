Прикордонники показали, що припливло в Одеську область і попередили про мінну небезпеку.

В Одеській області прикордонники фіксують наслідки російського екоциду, влаштованого внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Як йдеться у повідомленні прикордонників, тепер море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. "У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб", - розповіли деталі у ДПСУ.

При цьому, у відомстві нагадали, що також вода несе міни та боєприпаси. "Просимо громадян не нехтувати власною безпекою та, при виявленні небезпечних предметів, звертатися до компетентних служб", - закликали прикордонники.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопленими виявилися десятки населених пунктів, у тосу числі й Херсон. Україна почала евакуацію людей з підконтрольних їх територій. А з окупованих територій росіяни не дозволили людям виїхати.

Більш того, під час евакуації росіяни почали бити по місцях масового скопичення людей, які мали намір виїхати.

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