Там закликали до "проведення незалежного, неупередженого, ретельного і прозорого розслідування" руйнування Каховської ГЕС.

Управління ООН з прав людини заявляє, що поки не може оцінити, чи було руйнування Каховської ГЕС в Україні військовим злочином.

Про це заявив у п'ятницю прес-секретар Управління верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, повідомляє Handelsblatt.

"Оскільки обставини інциденту (руйнування Каховської ГЕС, - УНІАН.) все ще неясні, передчасно розглядати питання про те, чи могло бути скоєно військовий злочин", — говорить він.

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Він повторив, що організація закликає до незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування.

Підрив Каховської ГЕС 06.06.2023

У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це призвело до масштабних затоплень і поставило під загрозу безпеку Запорізької АЕС, охолодження її системи.

Вода з Каховського водосховища почала затоплювати міста і села, оголошено евакуацію населення з Херсонської області. Люди намагаються вибратися з водної стихії, також українці активно рятують тварин.

Зеленський одразу після трагедії заявив, що підрив окупантами дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що кожен метр української землі вони використовують для терору.

Очільник ОП Єрмак заявив, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС - це черговий військовий злочин і екоцид. Він наголосив, що є загроза для ЗАЕС.

Зазначимо, що держава-терорист РФ досі заперечує свою провину в підриві Каховської гідроелектростанції і намагається запевнити, що це зробив "київський режим".

У Європейській комісії 9 червня заявили, що вважають Росію відповідальною за підрив греблі Каховської ГЕС.

Напередодні в Білому домі заявили, що Росія несе відповідальність за руйнування Каховської ГЕС.

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