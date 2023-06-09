За словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, у американських шпигунських агентств досі немає вагомих доказів, щоб визначити, хто знищив дамбу.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена каже, що американські супутники-шпигуни зафіксували вибух на Каховській греблі незадовго до її обвалення. При цьому американські аналітики досі не знають, хто викликав руйнування греблі та як саме це сталося.

Видання The New York Times пише, що супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили теплову сигнатуру, відповідну сильному вибуху незадовго до обвалення греблі, що випустив величезні паводкові води вниз за течією.

Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням греблі стоїть Росія, сказав високопоставлений представник адміністрації на умовах анонімності. Але він додав, що у американських спецслужб досі немає вагомих доказів того, хто несе відповідальність.

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Сейсмічні дані, отримані обсерваторією NORSAR в Норвегії, також підтверджують теорію про те, що у вівторок о 2:54 за місцевим часом біля Каховської греблі стався великий вибух, коли споруда впала. У заяві NORSAR говориться, що сигнали, отримані зі станції в 385 милях від греблі, явно вказують на вибух.

Інженери та експерти з боєприпасів заявили, що навмисний вибух всередині Каховської греблі, яка контролюється Росією, швидше за все, став причиною її обвалення. Вони додали, що руйнування конструкції або атака зовні дамби були можливими, але менш правдоподібними поясненнями.

Представник адміністрації не виключив можливості того, що попереднє пошкодження греблі або підвищення тиску води могли сприяти обваленню, але американські офіційні особи вважають, що вибух, будь-то навмисний або випадковий, був імовірним спусковим гачком.

Експерти попередили, що наявні докази дуже обмежені, але вони сказали, що вибух в замкнутому просторі, коли вся його енергія спрямована на структуру навколо нього, завдасть найбільшої шкоди. Навіть тоді, за їхніми словами, для прориву дамби знадобляться щонайменше сотні фунтів вибухівки.

Вибух бомби або ракети ззовні мав би лише невелику частину їхньої сили на дамбі, і для досягнення подібного ефекту потрібно було б у багато разів більше вибухівки.

Служба розвідки України, СБУ, каже, що продовжує збирати докази на підтримку своїх тверджень про те, що Росія зруйнувала греблю. У п'ятницю українська розвідка опублікувала перекладений англійською мовою аудіозапис, який, як стверджується, був зроблений між двома російськими солдатами і є доказом того, що російські сили організували руйнування греблі.

Один зі співрозмовників каже, що українські сили не причетні до руйнувань. "Це була наша диверсійна група, — каже спікер. Хотіли як би налякати цією греблею. Все пішло не так, як планувалося, але більше, ніж вони планували".

Українці не надали основних деталей, які дозволили б провести незалежну перевірку запису, в тому числі, хто були учасники, чому спікер міг знати про те, що сталося і чому хтось міг підслуховувати саме цей дзвінок.

Артем Дехтяренко, прес-секретар СБУ, повідомив у письмовому повідомленні, що дзвінок відбувся у четвер, але інші подробиці, такі як місцезнаходження та особи мовців, не розголошуються, оскільки "цей запис є елементом кримінального провадження".

Російські чиновники запропонували ряд різних пояснень знищення, включаючи звинувачення України в саботажі, не представивши доказів і не пояснивши, як Україна могла отримати доступ до дамби.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

У ніч на 6 червня 2023 року россіне підірвали Каховську ГЕС, що призвело до масштабних затоплень і поставило під загрозу роботу Запорізької АЕС.

У свою чергу російська влада заперечує свою провину в підриві Каховської ГЕС і намагається запевнити, що це зробив "київський режим".

Водночас у Білому домі заявили, що Росія несе відповідальність за руйнування Каховської ГЕС. Таку ж думку висловили й в Європейській комісії.

А ось в управління ООН з прав людини заявили, що поки не можуть оцінити, чи є руйнування Каховської ГЕС в Україні військовим злочином.

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