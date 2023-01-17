Там зараз складна гуманітарна ситуація.

На окупованій частині Херсонської області залишається 20-30% цивільного населення.

"Там залишається 20-30% населення. Поки була можливість, до проведення так званого референдуму, виїжджали тільки через Василівку з Херсонської області 500-600 людей кожну добу. На жаль, зараз виїзд закритий, люди можуть виїжджати виключно через Крим", - сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону.

За словами Соболевського, на окупованій частині Херсонщини зараз складна гуманітарна ситуація. Окупанти проводять постійні фільтраційні рейди, шукаючи людей, які допомагають Збройним силам України. Також є тиск на підприємців, щоб ті відмовилися від використання гривні.

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Ситуація в Херсонській області: подробиці

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з 24 лютого 2022 року, Херсонська область опинилася під тимчасовою окупацією. У ході контрнаступу Збройних сил України 11 листопада 2022 року українські бійці звільнили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.

Ворог продовжив обстрілювати деокуповану частину Херсонської області. У Херсоні з 20 листопада через ворожі обстріли загинули 65 осіб.

Російські загарбники за минулу добу 90 разів атакували вільну частину Херсонської області.

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