У Херсоні зруйновано 901 житловий будинок, половина з них - багатоповерхівки.

У Херсоні з 20 листопада через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей.

Постраждали 160 осіб, серед них є чотири дитини, як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в "Медіацентрі Україна - Одеса" повідомила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

"Ворог продовжує вбивати наших людей. За період жорстких обстрілів, починаючи з 20 листопада, кількість "прильотів" склала 1223, кількість загиблих - 65, серед них - дитина", - повідомила Лугова.

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Також окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру міста.

За словами Лугової, наразі зруйновані 38 об’єктів критичної інфраструктури, 48 освітніх закладів та 901 житловий будинок, з яких половина - багатоповерхівки.

Вона зазначила, що тільки упродовж 10 листопада ворог 24 рази обстріляв місто.

Ситуація у Херсоні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2022 року у Херсон увійшли захисники України, а вороги відступили на лівобережжя Херсонської області. Після відступу окупанти почали обстрілювати місто.

Зокрема, 5 січня росіяни влучили у будинок, який знаходиться у центрі міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинув 20-річний постраждалий.

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