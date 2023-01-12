У Херсоні з 20 листопада через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей.
Постраждали 160 осіб, серед них є чотири дитини, як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в "Медіацентрі Україна - Одеса" повідомила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.
"Ворог продовжує вбивати наших людей. За період жорстких обстрілів, починаючи з 20 листопада, кількість "прильотів" склала 1223, кількість загиблих - 65, серед них - дитина", - повідомила Лугова.
Також окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру міста.
За словами Лугової, наразі зруйновані 38 об’єктів критичної інфраструктури, 48 освітніх закладів та 901 житловий будинок, з яких половина - багатоповерхівки.
Вона зазначила, що тільки упродовж 10 листопада ворог 24 рази обстріляв місто.
Ситуація у Херсоні - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2022 року у Херсон увійшли захисники України, а вороги відступили на лівобережжя Херсонської області. Після відступу окупанти почали обстрілювати місто.
Зокрема, 5 січня росіяни влучили у будинок, який знаходиться у центрі міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинув 20-річний постраждалий.