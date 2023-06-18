Родичам окупанти не дозволяють забрати тіла тих загинув, бо хочуть приховати справжню статистику.

В окупованих Олешках від води, яка піднялася через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС, загинуло щонайменше 10 людей, але насправді цифра набагато більша.

Про це сказав речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на лівому березі Херсонщини, яка зараз окупована росіянами, ситуація важка. "Дуже багато низин, в яких вода зібралася. Там також дуже багато загиблих людей і тварин. Також багато людей залишаються в підтоплених будинках", - розповів він.

При цьому додав, що окупанти проводять лише на камеру рятувальну операцію, відкачуючи воду, з кількох домівок і відразу виїжджають звідти.

Толоконніков розповів, що місцеві люди повідомляють про великий сморід.

За його словами, попередньо відомо, що в Олешках загинуло від води щонайменше 10 людей.

"Але ми думаємо, що ця цифра буде набагато більшою, бо окупанти і далі навіть рідних не пускають туди, щоб забрати тіла. І кажуть, що будуть вивозити потім всіх. Також реєструють в лікарні не як потонулих людей, а що нібито смерть наступила внаслідок зупинки серця. Тобто пробують різними шляхами знизити цю криваву статистику, до якої окупанти причетні", - наголосив речник Херсонської ОВА.

Загиблі через підтоплення на Херсонщині - що відомо

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Внаслідок цього було підтоплені багато населених пунктів, в тому числі на окупованих територіях Херсонщини.

Вчора Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок підриву ГЕС вже відомо про 16 загиблих, безвісти зниклою вважається 31 особа.

За даними МВС України 14 людей загинуло на Херсонщині, а двоє – на Миколаївщині.

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