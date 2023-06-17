Зниклою безвісти вважається 31 особа

Внаслідок підриву Каховської ГЕС в даний час вже відомо про 16 загиблих, безвісти зниклою вважається 31 особа. Про це повідомили в МВС України.

"Загинуло 16 осіб: 14 – на Херсонщині та двоє – на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа", - зазначили в міністерстві.

Станом на 17 червня підтопленими залишаються 1300 будинків. З них 1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей.

Всього з цих територій евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. Перевірили 13,5 тис. квартир та будинків.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС в ніч на 6 червня. Внаслідок цього бул підтоплені населені пункти, а природі завдано непоправної шкоди.

Станом на 12 червня повідомлялося про 10 загиблих і 20 поранених на підконтрольній Україні частині Херсонщини Безвісти зниклими вважалися 35 людей.

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