Під час обшуків у нього вилучили три автомобілі швидкої допомоги та 7 позашляховиків.

Депутат облради в Івано-Франківській області організував благодійний фонд нібито для допомоги ЗСУ. Шахрай ввозив в Україну автомобілі, проте згодом їх продавав.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисник продав місцевій жительці автомобіль швидкої допомоги, який мав відправити для ЗСУ. За авто він вимагав $ 12 тисяч. Їх повинна була отримати його помічниця. Поліція і СБУ "на гарячому" затримали обох: помічницю депутата під час отримання коштів, а підозрюваного, коли він з авто контролював передачу валюти.

Під час обшуків у правоохоронці вилучили три автомобілі швидкої допомоги, 7 позашляховиків, які були ввезені в Україну, як гуманітарна допомога, документи, техніку, а також понад 38 тисяч євро, $176 тисяч, майже 7 тисяч англійських фунтів, 3,3 тисячі польських злотих та понад 1 мільйон гривень.

"Основному фігуранту оголошено про підозру за ч.3 ст. 201-2 КК України – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертвувань або безоплатної допомоги, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану. Його помічниці повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні злочину", - зазначили в СБУ.

Депутата взяли під варту, а його помічницю - під домашній арешт. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, це вже не перший такий випадок. Раніше на Прикарпатті затримали працівників благодійної організації, які за такою ж схемою продавали автомобілі. У них вилучили 11 автомобілів.