Вони витратили майже два мільйони гривень на власні потреби.

В Тернопільській області псевдоволонтери витратили на власні потреби майже 2 мільйони гривень, які раніше зібрали у громадян. Двоє чоловіків і жінка придбали собі автомобілі, телефони, ювелірні вироби та інші цінності.

Про це повідомляє Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання перелік речей на загальну суму близько 2 млн грн", - зазначили у відомстві.

Зокрема, шахраї на зібрані кошти купили собі автомобілі Range Rover і Audi Q5.

Справу про "волонтерів" прокурори передали до суду. За статтею "використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану" обвинуваченим загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу.

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