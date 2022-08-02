Під час обшуків правоохоронці вилучили 11 автівок.

На Прикарпатті викрили працівників благодійної організації, які продавали автомобілі, які завезли як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури службових осіб однієї із благодійних організацій викрито на незаконній реалізації гуманітарної допомоги під час воєнного стану", - зазначили у відомстві.

За даними слідства, зловмисники ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та машини. Потім все це продавали з метою отримання прибутку.

Правоохоронці зафіксували факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, за $20 000. Під час обшуків вони виявили та вилучили 11 машин, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги та іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі.

Працівникам благодійної організації загрожує ув'язнення строком до семи років.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що псевдоволонтери в Тернопільській області купили собі на зібрані гроші люксові авто.

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