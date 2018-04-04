"Прощай, немытая Россия": Афанасьєв згадав, як вони з Солошенком залишали Москву

"Старий бився до останнього подиху, залишаючись справжнім українцем - гордим, сором'язливим, ввічливим й незламним", - написав Афанасьєв.

Сьогодні, 4 квітня, у віці 75 років помер звільнений з російського полону політв'язень Юрій Солошенко. Геннадій Афанасьєв згадав, як вони з Солошенком покинули Росію.

Про це він написав в Facebook. Він нагадав, що Солошенко потрапив до російського полону аж у свої 74 роки.

"Щойно помер Юрій Данилович Солошенко. Наш Герой. Мій дідусь. Політв'язень, що потрапив до російського полону аж у свої сімдесят чотири роки. Він пройшов його повністю.Гідно. Через отримані травми та хвороби нас тоді звільнили, але все це не пройшло повз... Старий бився до останнього подиху, залишаючись справжнім українцем - гордим, сором'язливим, ввічливим й незламним. Ніколи не забуду, як злітаючи над проклятою Москвою він кричав: "Прощай, немытая Россия", - написав Афанасьєв.

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Раніше стало відомо, що помер звільнений з Росії політв'язень Юрій Солошенко. Юрій Солошенко помер на 76 році життя, у нього було онкологічне захворювання.