Колишній політв'язень Афанасьєв отримав квартиру
18:47, 05 липня 2016Суспільство
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Тимчасово виконуючий обов’язки керівника Державного управління справами Сергій Борзов вручив звільненому із російського ув`язнення Геннадію Афанасьєву ключі від квартири.
Facebook / Геннадій Афанасьєв
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДУС.
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«Сьогодні Геннадію Афанасьєву було вручено ключі від мебльованої квартири, де він може уже заселитись», - йдеться у повідомленні.
Сам Афанасьєв на своїй сторінці у Facebook написав: «Минулого тижня мав зустріч з керівником ДУС Сергієм Борзовим, який пообіцяв вирішити проблему. І ось сьогодні отримав ключі від квартири, в якій я буду жити, і сподіваюсь, що це місце стане моєю домівкою на довгі часи».
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