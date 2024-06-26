Обмеження діятимуть у восьми громадах Ужгородського району.

У прикордонній смузі в межах Ужгородського району на Закарпатті введено тимчасові додаткові режимні обмеження, щоб запобігти правопорушенням. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що запровадження таких обмежень обумовлено посиленням охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також з метою запобігання правопорушенням у прикордонні. Вони введені наказом начальника Чопського прикордонного загону та діятимуть тимчасово – до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені у прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району.

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Зокрема, у межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється:

перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темну пору доби – з 22.00 до 05.00. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон;

зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями;

перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

У відомстві наголосили, що дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників комунальних служб, екстреної медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень.

Дозволи на перебування у прикордонні на Закарпатті – кому вони потрібні

У квітні в Ужгородському районі Закарпатської області почали видавати дозволи на перебування у межах 5-ти кілометрової зони вздовж державного кордону.

Дозвіл мають отримати жителі району, які проживають, в'їжджають, ведуть певні роботи або пересуваються на території у межах п'яти кілометрів від лінії кордону. Територія у межах населених пунктів не входить до прикордонної смуги.

Документ не потрібен тим, хто їде до пункту пропуску, щоб потрапити до іншої країни.

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