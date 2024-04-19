Дозвіл не потрібен тим, хто їде до пункту пропуску, щоб потрапити до іншої країни.

В Ужгородському районі Закарпатської області почали видавати дозволи на перебування у межах 5-ти кілометрової зони вздовж державного кордону.

Як повідомляє голова Ужгородської районної державної адміністрації Юрій Гузинець, постанова, якою визначено порядок в’їзду, перебування, проживання, проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу, вже набула чинності.

За інформацією голови РДА, його мають отримати жителі Ужгородського району, які проживають, в'їжджають, ведуть певні роботи або пересуваються на території у межах п'яти кілометрів від лінії кордону.

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До цієї зони відносяться наступні населені пункти: Ужок, Волосянка, Верховина Бистра, Лубня, Загорб, Стужиця, Домашин, Сіль, Княгиня, Стричава, Забрідь, В. Березний, М. Березний, Завосино, Новоселиця, Камʼяниця, Гута, Невицьке, Оноківці, Ужгород, Сторожниця, Тарнівці, Ботфалва, Шишлівці, Батфа, Палло, Галоч, Паладь-Комарівці, Малі Селменці, Сюрте, Тийглаш, Соломоново, Чоп, Тисаашвань, Червоне, Тисауйфалу, Есень, Саловка, Петрівка.

Однак чиновник наголосив, що самі населені пункти не входять до прикордонної смуги, навіть якщо вони розташовані в межах п’ятикілометрової зони. Тому для поїздки туди дозвіл не потрібен.

"Тому, якщо ваша бабуся живе в селі, де в межах п’яти кілометрів кордон, то вам не потрібен дозвіл, щоб приїхати до неї у гості, а ось якщо захочете піти з бабусею у ліс по гриби, тоді цей дозвіл потрібен", - розповів Гузинець.

Для отримання дозволу необхідно подати копії паспортних даних та заяву, у якій вказати, для чого потрібен документ. Звернення щодо отримання дозволу можна подавати як у письмовій, так і в електронній формі. Його видаватимуть впродовж десяти робочих днів після подачі документів.

Як зазначив Гузинець, дозвіл видаватиметься на рік. Однак для жителів прикордонної смуги він буде безстроковий, щоб вони мали можливість пересуватися всередині п’ятикілометрової зони й за межами населених пунктів. Це діє за умови, якщо люди там фактично проживають.

За перебування в прикордонній смузі без відповідного дозволу передбачена адміністративна відповідальність, а саме: накладання штрафу на громадян у розмірі від 850 до 1700 грн, на посадовців від 1700 до 2550 грн.

Дозвіл не потрібен тим, хто їде до пункту пропуску, щоб потрапити до іншої країни.

В Україні діє спеціальний прикордонний режим – що відомо

В Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.

Зокрема, на Закарпатті відповідні дозволи на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі можна буде отримати у штабах 27-го (м. Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (м. Чоп). Документ діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.

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