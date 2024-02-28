Таким чином в області намагаються запобігти спробам втечі чоловіків за кордон.

У територіальних громадах трьох районів Чернівецької області посилили режимні обмеження через збільшення спроб незаконного перетину кордону громадянами призовного віку. Про це повідомляє Чернівецький прикордонний загін з посиланням на наказ керівництва від 22 лютого.

Зазначається, що з початком російської агресії на вказаній ділянці зростає кількість спроб незаконного перетинання держкордону чоловіків віком від 18 до 60 років.

Запроваджені обмеження стосуються Чернівецького, Дністровського та Вижницького районів області, зокрема, таких територіальних громад: Селятинської, Берегометської, Красноїльської, Чудейської, Петровецької, Сучевенської, Кам’янецької, Глибоцької, Тереблечанської, Тарашанської, Герцаївської, Ванчиковецької, Мамалигівської, Лівенецької, Кельменецької, Сокирянської, Вашковецької.

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Зокрема, у цих громадах заборонено:

в’їзд осіб на територію вздовж держкордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства, за винятком тих, хто постійно або тимчасово проживає чи працює в її межах, або має земельні ділянки за наявності у них дозволу від прикордонників;

особам призовного віку пересуватися у прикордонній смузі без документів, що підтверджують факт перебування на військовому обліку (в тому числі посвідчень діючих військовослужбовців) або документів, що підтверджують зняття з військового обліку;

скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки, не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками;

рух транспортних засобів шляхами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону;

перебування осіб (крім задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт та тих, що перебувають на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування) на відстані ближче 5000 метрів до державного кордону поза межами населених пунктів без відповідного дозволу наданого прикордонним загоном.

З іншими обмеженнями можна ознайомитися за посиланням.

Спроби втечі ухилянтів за кордон

В Україні після повномасштабного вторгнення Росії запровадили воєнний стан та всезагальну мобілізацію. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Однак ті, хто не бажає йти до війська, намагається незаконно його перетнути. Особливо часто ухлянтів затримують на Закарпатті, яке межує з чотирма країнами ЄС – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

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