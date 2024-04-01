Телемарафон швидко втрачає глядачів, і витрати на нього стають марними.

Національний телемарафон "Єдині новини" можуть скасувати, якщо до кінця поточного року він не змінить формат мовлення і не відновить довіру глядача. Про це розповів голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, у 2024 році проект працюватиме, адже фінансування з держбюджету вже виділено до кінця року. Щоправда, його таки можуть закрити достроково, якщо буде спільне рішення задіяних в ньому телеканалів.

У будь-якому разу наприкінці року уряд розгляне питання про доцільність роботи інформаційного телемарафону, адже міжнародна фінансова допомога Україні скорочується. Водночас Юрчишин вважає, що повернення українського телебачення до форматів мовлення 2014-2022 років теж є не найліпшим варіантом.

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"[У 2014-2022 роках] не лише на каналах Медведчука, а й на тих каналах, які входять зараз у марафон, сиділи й на чистій сльозі розповідали про те, що, може, треба було народ Криму запитати: хотіли вони окупації чи ні", — пояснив нардеп.

Юрчишин зауважив, що телемарафон все ж таки істотно допоміг телеканалам, які пройшли деолігархізацію та зіткнулися з проблемами у фінансуванні.

Телемарафон можуть реформувати

Як писав УНІАН, ще на початку цього року у Міністерстві культури заявили, що розглядають можливість радикального реформування телемарафону. У відомстві пояснюють, що телемарафон добре "вистрілив" на початку російського вторгнення, але зараз йому потрібні зміни.

Зазначається, що зараз українцям хочеться мати більше оперативної інформації та аналітики щодо ситуації на фронті, зокрема від військових кореспондентів. Також українців цікавить інформація про рішення влади, які стосуються безпосередньо громадян.

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