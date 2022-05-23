Ведучий ТВ-марафону обʼєднаних українських телеканалів "Єдині новини" від 1+1 Євген Плінський почав отримувати на свою адресу погрози щодо життя та здоровʼя. Так, це сталося після ефіру від 22 травня, під час якого в тому числі подавалася інформація щодо інциденту в місті Енергодар, де внаслідок вибуху постраждав призначений окупаційною російською владою "мер".

"Після розголосу в ефірі факту підриву в Енергодарі зрадника і колоборанта з Енергодару Андрія Шевчика, який оголосив себе окупаційним мером, почав отримувати погрози від рашистів про мою подальшу "денацифікацію". Орків дуже розлютили мої слова про те, що така доля чекає усії зрадників і що помста Українців наздожене кожного. Але після повідомлень із погрозами, я можу лише підтвердити свої слова. Кожного окупанта та колоборанта чекає сумна доля, та справедлива розплата! Ми переможемо! Слава Україні!", – поділився Плінський у Facebook.

Погрози надходять з номерів різних російських операторів у приватні повідомлення в соціальних мережах Telegram та WhatsApp.

"Кожен журналіст, кожен ведучий та учасник інформаційного спротиву зараз тримає оборону на медійному фронті. Звісно, що те, з яким завзяттям і темпом ми спільними зусиллями даємо відсіч фейкам, пропаганді та цькуванню – не подобається ворогу. Але ми впевнені, що Перемога близько і жодні залякування на цьому шляху не змусять нас змінити курс, бо правду не спинити!", – прокоментували інцидент в 1+1 media.

Нагадаємо, в нещодавньому інтервʼю 1+1 Євген Плінський розповів про роботу в умовах війни, професійні виклики та протидію ворогу на інформаційному фронті.