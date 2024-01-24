Телемарафон добре "вистрілив" на початку російського вторгнення, але зараз йому потрібні зміни, кажуть в профільному міністерстві.

Інформаційний телемарафон "Єдині новини" можуть переформатувати, змінивши пріоритети у висвітленні певних тем та залучивши до нього більше каналів. Про це заявив в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Марафон показав свою ефективність на початку повномасштабного вторгнення. Наразі ми можемо говорити про те, що слід удосконалити деякі процеси в інформаційній сфері, зокрема й марафон. Аналізуючи запит суспільства, ми бачимо напрями, які потребують модернізації", – розповів він.

За словами Карандєєва, зараз українцям хочеться мати більше оперативної інформації та аналітики щодо ситуації на фронті, зокрема від військових кореспондентів. Також українців цікавить інформація про рішення влади, які стосуються безпосередньо громадян. Крім того, очільник Мінкульту не виключає можливість збільшення кількості культурного продукту, зокрема документальних фільмів.

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"Я впевнений, що цей щоденний аналіз дасть змогу надалі справді розглянути питання щодо або додавання нових каналів, або змін формату", – підсумував Карандєєв.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Росія шукає діри в українській ППО після зупинки допомоги від США. У Вашингтоні визнають, що Київ цим занепокоєний, але кажуть, що вдалося активізувати союзників.

Також ми розповідали, що Німеччина планує в 2024 році навчити не менше 10 тисяч солдатів ЗСУ, а також має намір постачати Україні танки та іншу техніку. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, головним пріоритетом німецької допомоги Україні залишаються системи ППО.

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