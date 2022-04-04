Нардеп видалив ганебний допис.

Народний депутат України Олександр Юрченко, який є фігурантом справи про отримання неправомірної вигоди, зганьбився дописом у соцмережах про гуманітарну допомогу жителям Бучі.

В наразі видаленому дописі на Facebook Юрченко розповів про те, як "зі сльозами на очах бучанці зустріли українську владу і допомогу".

До допису він додав світлину, на якій літня жінка в сльозах схилилася перед ним і пригорнула обличчям до його рук.

Справа Юрченка: що відомо про хабар нардепа

Нагадаємо, 17 вересня 2020 року прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов'язків.

Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

У НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту з перероблювання твердих побутових відходів і надалі - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд Юрченку обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 3 млн 1 тис. 656 грн.

25 вересня за депутата внесли заставу, йому наділи електронний браслет, який зняли 4 листопада. 11 серпня 2021 року НАБУ скерувало справу до суду.

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