Суд дозволив нардепу не здавати закордонний паспорт і не з'являтися до прокурора за першою вимогою.

Народному депутату України Олександру Юрченку, який є фігурантом справи про одержання неправомірної вигоди, пом’якшили запобіжний захід.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У САП нагадали, що 20 жовтня Вищий антикорупційний суд продовжив народному депутату та його спільнику строк дії покладених на них обов'язків до 21 грудня.

Вони мали прибувати до суду за першим викликом; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим обвинуваченим; здати свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Сторона обвинувачення за сім днів до кінця строку дії обов’язків подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на обвинувачених. Клопотання не було розглянуто у строк через перебування одного з членів колегії суддів на лікарняному. Тому 21 грудня строк дії обов’язків, покладених на обвинувачених, сплив.

22 грудня прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченим із покладення всіх обов’язків, які були застосовані до цього.

За результатами їх розгляду сьогодні суд поклав на обвинувачуваних обов’язок утримуватися від спілкування зі свідками та експертами у цьому кримінальному провадженні.

Читайте такожСуд арештував майно колишнього нардепа-втікача Онищенка"В покладенні решти обов’язків, зокрема щодо з’явлення до прокурора, суду за першою вимогою, здачі документів, що дають право на виїзд за кордон, було відмовлено", – повідомили у САП.

Нагадаємо, 17 вересня 2020 року прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.

Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

У НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів і надалі – 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили із фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн 1 тис. 656 грн.

25 вересня за депутата внесли заставу, йому наділи електронний браслет, який зняли 4 листопада. 11 серпня 2021 року НАБУ направило справу до суду.

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