За його словами, аудит у війську виявив таких військовослужбовців. Вже є позитивні зрушення.

Понад 8 тисяч мобілізованих за два роки повномасштабної війни так і не побували на фронті.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтервʼю "Главкому".

Головком Олександр Сирський взявся за аудит Сил оборони, щоб з’ясувати скільки осіб, які є мобілізованими, за два роки так і не побували на фронті. Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що під час аудиту виявили "умовно, 8 тис. осіб, які просто приряджені до Генштабу, і не воювали". Веніславський поділився своєю думкою щодо подібного резерву.

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"Це питання я ставив колишньому начальнику Генштабу (генерал-лейтенант Сергій Шаптала – УНІАН) на одному із закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то ми можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву. А все через штучно роздуті штати, які не завжди виконують життєво необхідні функції у секторі безпеки і оборони. Наразі у цьому напрямку є позитивні зрушення, але конкретної цифри не можу озвучити", – зауважив нардеп.

"Можемо сказати, що це більше ніж 8 тисяч людей (мобілізованих, які не були на фронті, яких нині вже залучено – УНІАН)", – додав Веніславський.

Аудит в армії

Наприкінці лютого стало відомо, що Олександр Сирський розпочав аудит у Силах оборони нашої держави. Нардеп Давид Арахамія говорив, що армія України нараховує 900 тисяч осіб, з них 300 тис. умовно без ротацій воюють, і цікавився, де ж тоді ще 600 тисяч військових. За словами народного обранця, є підрозділи, які взагалі на фронті не були жодного разу.

Ветеран російсько-української війни - колишній командир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий вважає, що якщо неправильно зняти людей з місця, то є загроза розвалу всієї системи.

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