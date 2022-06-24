Агенти повинні були допомагати ГРУ РФ у захопленні території України.

Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного розвідувального управдіння РФ (ГРУ РФ), до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. Вона повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

До складу агентурної мережі ГРУ входив народний депутат Андрій Деркач, який перебуває під санкціями РНБО. За даними слідства, народний обранець курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Стосовно нього розпочато досудове розслідування.

"Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він, являючись негласним співробітником ГУ ГШ РФ із позивним "Ветеран", був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами РФ і Деркачем", - зазначає СБУ.

За словами Колеснікова, Деркач завербували у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

За інформацією СБУ, Деркач отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.

Колєсніков після затримання пішов на угоду зі слідством дав "багато цікавих свідчень" про діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни. У травні суд оголосив йому вирок за державну зраду.

"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи (рос. "частные охранные предприятия" - УНІАН) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", – деталізував Колєсніков.

За його словами, ГРУ при захопленні Києва планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. На щастя, українські захисники зірвали ці плани.

Тривають слідчі дії з метою притягнення до відповідальності усіх причетних до цієї агентурної сітки.

Андрій Деркач - український політик, народний депутат України III—IX скликань. У 2020 році США внесли його до персонального санкційного списку з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем". Цьому передувала серія резонансних дій нардепа.

19 травня 2020 року Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 липня нардеп оприлюднив другу порцію записів.

Записи були продемонстровані під час прес-конференції, на якій Деркач, зокрема, заявив, що за закриття справи проти компанії Burisma пропонували хабар в 50 мільйонів доларів. З цієї суми, нібито, офіційно засвітили лише 6 млн, а зі справи нібито зникли компанії, близькі до сім'ї Байдена.

10 вересня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той заявив, що має намір відповісти "шокуючими фактами".

16 вересня Деркач оприлюднив чергову порцію записів.

У серпні минулого року Деркач потрапив під санкції Ради нацбезпеки і оборони.

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