За словами Данілова, наразі РНБО залишилося запровадити санкції ще проти кількох осіб із санкційного списку США.

Рада національної безпеки та оборони України запровадила персональні санкції проти нардепа Андрія Деркача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Сьогодні рішенням РНБО введені санкції відносно народного депутата Деркача і ще певного кола осіб, яке було під санкціями Сполучених Штатів Америки, про яких ми доповідали раніше. Ми цим рішенням майже його (санкційний список – УНІАН) закрили. Там лишилося, якщо я не помиляюся, дві чи три особи. Решта осіб сьогодні перебуває під санкціями", – зазначив він.

Данілов наголосив, що всі медійні ресурси, до яких ці особи мають відношення, також перебувають під санкціями України.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи