Натомість кохана воїна отримала з рук президента державну нагороду.

Кохана Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" – Аліна Михайлова передала президенту України Володимиру Зеленському особистий бойовий шеврон полеглого воїна.

Як повідомили в окремому механізованому батальйоні "Вовки Да Вінчі", яким командував Коцюбайло, Михайлова, яка є керівницею медичної служби "УЛЬФ", отримала від президента орден Богдана Хмельницького III ступеня з нагоди Дня українського добровольця.

"Приймаючи від Президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, керівник нашої медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова віддала Президенту України особистий бойовий шеврон нашого командира Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла", – йдеться в повідомленні батальйону.

"Да Вінчі": що відомо про життя та загибель легендарного командира

Герой України, командир "Вовків Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Він загинув на бойовій позиції, залишившись під час обстрілу разом зі своїми бійцями.

Дмитро Коцюбайло - перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України.

З "Да Вінчі" попрощалися 10 березня. Панахида за загиблим українським воїном відбулася у Михайлівському соборі. Згодом із Героєм прощалися на Майдані Незалежності. Віддати шану воїну прийшли тисячі українців. Попрощатися з легендарним "Да Вінчі" прийшла й прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

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