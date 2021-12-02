Він пішов на Донбас добровольцем ще у 18 років.

Звання "Герой України"отримав український доброволець Дмитро Коцюбайло. Йому також вручили орден "Золотої зірки".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дмитро Коцюбайло пішов воювати на Донбас за Україну проти російської агресії як доброволець "Правого сектора" друг Да Вінчі. Він прийшов на війну з Майдану – тоді йому було всього 18 років.

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"Ця нагорода для всіх добровольців, тому що я доброволець й ніколи не був кадровим військовим, не служив у Збройних силах України. Ми обрали такий шлях боротьби, війна триває", - зазначив новий Герой України.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 грудня президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді виступив з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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Автор: Анастасія Горбачова