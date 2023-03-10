Віддати шану воїну прийшов президент Володимир Зеленський.

Сьогодні, 10 березня, у Києві прощаються з Героєм України, легендарним командиром Дмитром Коцюбайлом, відомим за позивним "Да Вінчі".

Панахида за загиблим українським воїном відбулася у Михайлівському соборі. Віддати шану полеглому Герою прийшли сотні українців.

Провести "Да Вінчі" в останню путь прийшли президент України Володимир Зеленський, а також прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Вони поклали квіти до труни Героя.

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Після панахиди розпочалася церемонія прощання з "Да Вінчі" на Майдані Незалежності. Там зібралися тисячі українців. Дмитра Коцюбайла поховають на одному з кладовищ Києва.

Легендарного "Да Вінчі" проводжали в останню путь під звуки гуцульських трембіт. Нагадаємо, що Дмитро родом з Прикарпаття.

Як повідомляв УНІАН, напередодні з Героєм України Дмитром Коцюбайлом попрощалися у рідному селі на Івано-Франківщині. Церемонія почалася 9 березня о 12:00 в будинку культури, після продовжилась у церкві.

Загибель "Да Вінчі"

Герой України, легендарний командир Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Про загибель "Да Вінчі" сповістив президент Зеленський.

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови стали свідками цієї трагічної ситуації. Вони розповіли деталі загибелі українського Героя. Він загинув на бойовій позиції, залишившись під час обстрілу разом зі своїми бійцями.

Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Він воював за Україну з 18 років - одразу після Майдану. "Да Вінчі" повернувся на фронт навіть після важкого поранення, а у 21 рік став наймолодшим командиром роти.

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