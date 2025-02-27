На тлі низької народжуваності, війни та еміграції чисельність населення України стрімко скорочується.

Чисельність населення України стрімко скорочується, і це може мати серйозний вплив на економічне здоров'я країни, політичну стабільність, етнічний склад і здатність вести війни в майбутньому, пише The Washington Post.

За оцінками чиновників, сьогодні населення України, включно з окупованими Росією територіями, становить трохи менше ніж 36 мільйонів осіб. Водночас ці цифри є оціночними і можуть бути набагато нижчими.

"Якщо демографічні тенденції збережуться, очікується, що населення України становитиме близько 25 мільйонів до середини століття і лише 15 мільйонів у 2100 році", - зазначає WP.

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При цьому навіть до війни демографічні показники України були одними з найгірших у світі. У 2001 році в Україні було зареєстровано в середньому 1,1 дитини на жінку - значно нижче за "коефіцієнт заміщення" у 2,1. У наступні роки цифри покращилися, але потім почалася війна.

"Рівень народжуваності впав нижче 1,0", - написав у липні на сайті агентства Фонд народонаселення ООН в Україні.

"Та частина населення, яка повинна мати дітей, яка може мати сім'ю, значно скоротилася", - сказав Віталій Радько, фахівець із репродукції в клініці репродуктивної медицини "Мати і дитя" в Києві. Велика кількість "жінок репродуктивного віку" живе за межами України, сказав він, а чоловіки "померли або воюють, або поранені, або виїхали".

"Плюс, частина, що залишилася, дехто перебуває у стресі, дехто в економічній стагнації, у бідності. І не всі хочуть, можуть або готові завести сім'ю зараз", - сказав він.

Населення в Україні

Раніше заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун сказав, що загалом на підконтрольних Україні територіях проживає близько 29 мільйонів осіб.

Водночас директор Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова заявляла, що навіть повернення додому всіх українських біженців уже не змінить тренд на депопуляцію України, єдиний варіант збільшити чисельність населення - це відкрити кордони для іммігрантів.

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