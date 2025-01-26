Населення катастрофічно скорочується через міграцію та вкрай низьку народжуваність на тлі високої смертності.

Сьогодні на підконтрольній Києву території України залишається близько 29 мільйонів людей. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

"З похибкою плюс-мінус в 1 мільйон. В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності. Якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко, тому що ми не маємо об’єктивної інформації", - додав демограф.

За його словами, лише за 2024 рік населення підконтрольних територій скоротилося на 700-800 тисяч осіб – за рахунок міграції та різниці між смертністю і народжуваністю.

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За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ще 6,9 мільйона українців у статусі біженців перебувають за кордоном. Але Гладун вважає це число завищеним на 2 мільйони, тому що це не відповідає даним Держприкодонслужби про кількість перетинів кордону.

Що стосується окупованих територій, то оцінити кількість наявного населення там зараз дуже важко, каже демограф.

"Більш-менш ми знаємо чисельність населення, яке перебуває в Криму. Це приблизно 2,4 мільйона громадян. На іншій непідконтрольній Україні території оцінити кількість мешканців достеменно, дуже складно. За нашими оцінками там проживає в межах 1,2-2,5 мільйона людей. Але виникає питання: це населення - громадяни України чи це ті, кого туди вже завезли росіяни", – пояснив науковець.

Демографічна ситуація в Україні

Як писав УНІАН, в Україні спостерігається небезпечне співвідношення між кількістю народжених і померлих: 1 до 2,8. За словами демографів, під час великої війни очікувати чогось кращого дуже важко.

Також ми розповідали, що через 5-10 років в Україні буде проживати 28-32 млн людей. На думку демографів, планувати економіку треба саме під ці нові реалії.

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