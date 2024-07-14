Станом на початок 2024 року населення нашої держави становило 37 млн 441 тисячу людей.

У 2084 році населення Землі сягне свого максимального рівня у цьому сторіччі та буде становити близько 10,3 мільярда людей. Щодо України, то до 2100 року населення зменшиться до 15,3 млн людей. Про це йдеться у перегляді прогнозів народонаселення світу на 2024 рік, який підготував Департамент з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН.

В ООН зазначають, що станом на 1 січня 2024 року населення нашої держави становило 37 млн 441 тисячу людей. За прогнозами, до січня 2030 року воно зросте до 38 млн 505 тисяч. До 2050 року в Україні буде вже 32 млн 165 тисяч людей, а у 2069 році - 25 млн 142 тисячі. У 2081 році ця цифра стане ще меншою, а саме - 20 млн 907 тисяч, а у 2091 році - 17 млн 762 тисячі. І вже на початку іншого сторіччя в Україні може жити лише 15,3 млн громадян.

За даними ООН, в Індії станом на 1 січня 2024 року нараховувалося 1 млрд 444 млн 436 тисяч людей, а у 2100 році їхня кількість може зрости до 1 млрд 509 млн 107 тисяч.

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Водночас у Китаї населення значно зменшиться. Наразі в країні живе 1 млрд 420 млн 909 тисяч людей, проте у 2100 їх може бути вже 638 млн 685 тисяч.

Щодо Європи, то там кількість населення також зменшиться. Якщо станом на 1 січня 2024 року там житло 745 млн 380 тисяч людей, то у 2100 році ця цифра становитиме 593 млн 113 тисяч.

За інформацією ООН, у Росії на початок 2024 року проживало 145 млн 206 тисяч людей, а у 2100 в країні-агресорці житимуть 126 млн 439 тисяч громадян.

Водночас населення Ізраїлю навпаки стане більшим. У 2100 році воно може зрости до 19 млн 700 тисяч проти 9 млн 322 тисяч станом на 1 січня 2024 року.

В ООН також спрогнозували, що середня тривалість життя до кінця 21 століття буде становити 81,7 року. Водночас чоловіки у середньому будуть жити трохи менше ніж 80 років, жінки - майже 84 роки.

Дослідження щодо українців - останні новини

Як писав УНІАН, лише половина українських біженців бачить майбутнє своїх дітей за кордоном. До прикладу, у Німеччині більше половини українських громадян (57%) бачать майбутнє своїх дітей у цій країні, тоді як 39% – в Україні. Проте у Нідерландах ситуація інша - більше половини (60%) бачать майбутнє своїх дітей в Україні та лише 29% - у поточній країні проживання.

Також інше дослідження показало, що більша частина європейців підтримують збільшення військової підтримки для України, проте все ж в окремих країнах переважає протилежна думка. Зокрема у Болгарії, Греції та Італії більшість людей вважає, що Європа має підштовхнути Україну до переговорів щодо мирної угоди.

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