У Маріуполі російські окупанти спалили до тла загалом 1356 багатоповерхових будинків, знищили 50% усіх будівель міста і 90% інфраструктури міста.

Окупанти пропонують жителям Маріуполя розбирають завали за їжу та воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За словами Бойченка, в Маріуполі російські окупанти спалили до тла загалом 1356 багатоповерхових будинків, знищили 50% усіх будівель міста і 90% інфраструктури міста. За обережними підрахунками, у Маріуполі було вбито 22 тисячі жителів.

"Окупанти залучають місцеве населення до робот з розбору завалів. У якості оплати праці жителям видають воду и трохи їжі. Для відновлення будинків місцевим жителям пропонують підписати документ, що їхнє житло зруйнували ЗСУ. Але навіть після підписання нічого не відбувається, адже вони вимагають нові й нові довідки, які неможливо отримати", - повідомив Бойченко.

Також мер розповів, що нечистоти міста забруднюють колодязі, з яких люди сьогодні вимушені брати воду.

"Окупанти оголосили, що закривають місто на карантин. Вони не допускають людей до водойм та моря, наказують обробляти всю їжу кип’яченою водою. Вони відгородилися від маріупольців, адже бояться інфекційних захворювань", - розповів він.

Бойченко зазначив, що окупанти створюють так звані морги у колишніх магазинах чи інших господарських будівлях поряд із пунктами роздачі гуманітарної допомоги. Водночас роздають гуманітарну допомогу не всім. До прикладу, літні люди та інваліди мають самі приходити та отримувати допомогу.

Щодня до 120 маріупольців вдається евакуювати із міста, але це є можливим тільки завдяки волонтерам.

"Тепер, щоб заїхати в місто, також потрібно пройти фільтрацію. Вони дають довідку на обмежений термін, яку треба поновлювати", - зазначив мер.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі люди по чотири години стоять на спеці у черзі за хлібом. Також у місті почали грабувати пенсіонерів.

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