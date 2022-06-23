Утім пасивний спротив в Маріуполі не меншає, зазначає радник мера.

В Маріуполі дорослих чоловіків мобілізують під виглядом працевлаштування в охоронну фірму, а підлітків записують в молодіжні військово-патріотичні організації.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти вдаються нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації в Маріуполі. Наразі - через "працевлаштування у охорону фірму". Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти доведеться окопи на передовій. Але кому потрібна така правда, коли у окупаційної влади пече через брак гарматного м’яса", - зазначив він.

Крім цього, в Маріуполі залучають молодь до російської військово-патріотичної організації "Юнармия", яку порівнюють з німецькою "Гітлер'югенд".

"Вчора показова прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, бажаючих виявилось небагато. Пасивний спротив в Маріуполі не меншає", - коментує Андрющенко.

Як писав УНІАН, у Маріуполі вся лінія оборони окупантів прикрита "живим щитом" цивільних.

Окупанти будують модульні багатоквартирні будинки для жителів міста. В декількох сотнях метрів від будинків російські - готують лінію оборони, включаючи окопування важкої техніки, таким чином використовуючи маріупольців як "живий щит".

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