У МВС порадили українцям, як діяти, якщо їхні рідні опинилися у зоні катастрофи.

Станом на ранок отримано три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин у Херсонській області після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Про це заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 7 червня. Тимченко зазначив, що родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв'язок, потрібно звертатися до поліції України за номером 102, щоб надати інформацію стосовно цих осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ України радить українцям, рідні яких перебувають у зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.

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Тимченко нагадав, що з 2 травня запрацював реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. За його словами, на сьогодні в ньому є дані щодо 23 876 осіб.

Наслідки підриву Каховської ГЕС - зараз це варто знати

Через підрив російськими окупантами вночі 6 червня Каховської ГЕС затоплено низку населених пунктів. Деякі будинки на Херсонщині знесло водою, багато будинків затоплено. Наразі триває рятувальна операцію, щоб вивезти людей і тварин на безпечну територію. До рятувальної операції залучили українські всюдиходи "Богун".

У державній компанії "Укргідроенерго" повідомили, що на правобережжі Херсонської області затопило понад 1 850 будинків.

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