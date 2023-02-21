Це пов'язано із загрозою ударів з боку військ РФ.

Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам освіти з 22 по 24 лютого організувати навчальний процес у дистанційному форматі.

Як заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, це превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України, метою якого є убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу.

"Звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", – зазначив він.

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Він також нагадав, що внаслідок агресії РФ в Україні пошкоджено 3128 закладів освіти, з яких 441 зруйновано вщент. Від рук окупантів загинула 461 дитина, 926 отримали поранення.

Ще до того, як очільник МОН виступив із таким закликом, про намір перевести школи на дистанційне навчання оголосив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Аналогічне оголошення робив мер Черкас Анатолій Бондаренко, який повідомив, що про переведення на онлайн 23 та 24 лютого просили батьки школярів. Про таке ж рішення на ці ж дати повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

У Львові та області, як повідомили у Львівській міськраді та ОВА, школи самі ухвалюють рішення щодо формату навчання на 23-24 лютого, частина перейде на онлайн.

В Києві школи працюватимуть у змішаному форматі навчання, тобто так само, як було із початку навчального року – батьки можуть прийняти рішення залишити дитину вдома та підключити її до навчання онлайн.

А в Київській області 22-24 лютого заклади освіти працюватимуть дистанційно, закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.

Освітнім закладам Тернопільщини, Одещини обласна влада також рекомендує працювати дистанційно із 22 до 24 лютого. Окремі громади в інших областях (приміром, у Ніжині на Чернігівщині) також ухвалили рішення перейти на онлайн навчання на ці дні.

Масований ракетний удар по Україні - останні попередження

Від української влади дедалі частіше лунають попередження про те, у "сакральні" для росіян дати, 23 лютого (День Радянської армії) та 24 лютого (річниця повномасштабного вторгнення до України), загарбники можуть вдатися до масованих атак або інших дій. Зокрема, радник голови Офісу Зеленського Михайло Подоляк прогнозував, що ворог може завдати ударів у три хвилі, а секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що ворог планує масовану атаку у річницю вторгнення в Україну. Крім цього, російська пропаганда заявляла про підготовку до широкого застосування авіацїї.

Напередодні у Повітряних силах Збройних сил України попередили, що 23-24 лютого можливі нестандартні дії ворога, загострення, кілька хвиль атак.

Станом на ранок 21 лютого було відомо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п`ять ворожих кораблів та носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

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