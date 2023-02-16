За його словами, влітку ситуація на фронті докорінно зміниться.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну.

В ефірі телемарафону Данілов запевнив, що Україна готова до ударів та впорається із цим днем.

"Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, до цього треба готуватися. Але треба зберігати максимальний спокій. Треба розуміти, що ми все пройдемо", - зазначив Данілов.

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Секретар РНБО зауважив, що влітку ми бачитимемо абсолютно іншу ситуацію та фронті загалом та на окремих ділянках. Українські воїни сильні та об'єднані, натомість в окупантів нема ні мотивації, ні пояснення, чому вони воюють.

"У них зараз є словосполучення "нові землі". Ну, по-перше, це не "нові", а наші старі, і ми їх вам віддавати не збираємося. По-друге, побачимо, де чия земля буде після війни. Я ще раз наголошую: Російська Федерація буде демонтованою у тому вигляді, якою вона зараз є. Інакше вона становитиме загрозу не тільки для нашої країни, а для всього світу. Всі люди, які мають розум, це розуміють", - сказав Данілов.

Плани РФ до 24 лютого

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії досягти хоч якихось успіхів на фронті до річниці вторгнення. До березня окупанти мають вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Наступ вже розпочато.

Військовий експерт Жданов заявив, що Путін поставив завдання досягти результатів до 21-22 лютого, аби відзвітувати про успіхи на фронті федеральним зборам. До цієї дати окупанти нарощуватимуть зусилля, на плато вийдуть 23-24 лютого і до березня будуть на максимумі можливостей.

Росія намагається розширювати зону нового наступу, активно шукаючи нових напрямків. Однак, на думку експертів, на Київ, Суми, Харків та Чернігів окупанти навряд чи підуть.

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