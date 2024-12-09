Загалом працівники ТЦК можуть діяти автономно, без участі поліцейських, каже міністр.

Працівники ТЦК можуть перевіряти документи громадян та виписувати повістки без допомоги поліцейських, однак військові усе одно просять про присутність поліції під час роботи виїзних бригад на вулиці. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми працюємо виключно у межах своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять – це офіційні запити до Нацполу – щоб ми супроводжували працівників ТЦК", – каже міністр.

За словами Клименка, "поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати" справді роблять внесок у "немобілізацію".

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"І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію – є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки", – запевняє мінстр.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за словами експерта, Україна понад два роки "як слід" не поповнювала склад Сил оборони, що й призвело до нинішніх проблем з нестачею особового складу на фронті. На думку аналітика, Україна досі має величезний незадіяний мобілізаційний резерв.

Також ми розповідали, чому правоохоронців досі не відправили воювати на фронті. За словами міністра, якщо всіх поліцейських відправити воювати, то в країні виникнуть проблеми з безпекою.

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