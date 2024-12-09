Клименко підкреслив, що якщо всіх поліцейських відправити воювати, то в країні виникнуть проблеми з безпекою.

Усіх українських поліцейських не можна відправити на фронт, інакше виникнуть величезні проблеми з безпекою держави. Система реагування має працювати навіть під час воєнного стану.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він поділився, скільки поліцейських зараз перебувають у зоні бойових дій і чому всіх правоохоронців не можна відправити на фронт.

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"Ви сьогодні могли переконатися, що у нас на лінії бойового зіткнення перебувають підрозділи Національної гвардії, прикордонники і Національна поліція. Сьогодні були два командири підрозділів саме НПУ, підрозділи, які вже кілька місяців перебувають безпосередньо в самому пеклі в Силах оборони. Це і наші спеціальні підрозділи, і Лють, і зведені підрозділи, які воюють разом із Нацгвардією. Це тисячі поліцейських", - сказав Клименко.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що у відсотковому співвідношенні це 10%. За його словами, близько 10 тисяч поліцейських перебувають на лінії фронту.

Також він додав, що постійно в зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліцейських, які, зокрема, займаються евакуацією людей або роботою на блокпостах. Він підкреслив, що у правоохоронців великий спектр робіт поза поліцейською діяльністю.

"40-45 тисяч постійно перебувають у зоні бойових дій і прифронтових регіонах. І ми говоримо про прикордоння, де знаходиться Державна прикордонна служба і підрозділи поліції", - пояснив Клименко.

Міністр внутрішніх справ поділився, що зараз уже задіяна максимальна кількість людей. Він запевнив, що в Нацполіції зі 100 тисяч осіб 25% становлять жінки. Ще 17% - це люди, які не досягли мобілізаційного віку.

"Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки і 17% - це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполіції задіяні. Більше половини Нацгвардії задіяно до виконання бойових завдань і половина Державної прикордонної служби задіяна", - підрахував він.

Клименко впевнений, що люди закликають відправити всіх поліцейських на фронт через страх. За його словами, вони хочуть уникнути призову себе або своїх родичів.

"Або це просто нерозуміння, що безпека в державі, яка у нас є на сьогоднішній день, вона не сама по собі буде залишатися, коли в містах не буде поліції. З одного боку, ми бачимо поліцейського, але з іншого - ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше", - наголосив міністр внутрішніх справ.

На вимогу президента України Володимира Зеленського поліцейський має приїхати не пізніше ніж за 20 хвилин після скоєння злочину в сільській місцевості, а в місті - не більше ніж за 10 хвилин, нагадав Клименко.

"Величезна країна, багато людей, велика кількість злочинів, і система реагування має працювати", - наголосив він.

Також міністр внутрішніх справ заявив, що навантаження на поліцейських значно зросло:

"Якщо ми говоримо про людей у зоні бойових дій біля цих зон, ми розуміємо, яке це навантаження на поліцейського. Якщо раніше він мав відпочивати 2-3 доби після чергування, то зараз час значно зменшився і на відновлення в нього йде значно менше часу".

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