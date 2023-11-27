Жінці довелося народжувати вдома, а потім виникли проблеми з доставкою її до лікарні.

Рятувальники надали вчасну допомогу двом породіллям в Одеській області, одну дівчинку назвали Вікторією.

Про це розповів прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо історій порятунку під час нинішньої негоди.

Хорунжий зауважив, що подібні історії трапляються постійно. "Але хотів би відзначити наших одеських колег, зокрема, які надавали допомогу породіллям. Дві породіллі фактично завдяки і рятувальникам, і завдяки працівникам Нацполіції змогли народити", - зазначив він.

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Прес-офіцер додав, що один із цих випадків стався буквально сьогодні. "Автомобіль медиків не міг самостійно доїхати на виклик до вагітної. Рятувальники селища Сергіївка разом із поліцейськими забезпечили їхній супровід до будинку жінки", - розповів Хорунжий.

Так, медики успішно прийняли пологи вдома, проте необхідно було відвезти жінку та немовля до полового будинку.

"Через сильний вітер і величезні затори, які утворилися на дорозі внаслідок негоди, пожежний автомобіль не міг продовжувати рух. Тож зупинилися в "Пункті незламності"… Перечекавши пік негоди, маму з дитиною успішно доставили до лікарні. Новонароджену дівчинку назвали Вікторія. Напевно, як Перемога", - сказав Хорунжий.

Негода на Одещині - новини

Як повідомляв УНІАН, за словами Хорунжого, у зв’язку з негодою найскладніша ситуація склалася в Одеській області. Станом на 14:00 рух транспорту перекрито на трьох автодорогах області. Також на одній автодорозі на Одещині заборонено рух великовагових транспортних засобів.

На дорогах області були суттєві перемети, які сягали висоти близько 1,5 метри. Багато машин потрапляли в затори і не могли виїхати з переметів.

Через негоду в Одеській області постраждало 13 людей: восьмеро звернулися по медичну допомогу з ознаками переохолодження, а ще п’ятеро постраждали через падіння дерев.

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