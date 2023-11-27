В Одеській області через негоду постраждало 13 людей.

Станом на 14:00 проїзд на дорогах загального користування було забезпечено, але рух транспорту залишався перекритим на 12 автодорогах: у Миколаївській області таких вісім, в Одеській – три та у Кіровоградській – одна. Про це під час брифінгу розповів прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Він уточнив, що на шести автодорогах заборонено рух великовагових транспортних засобів. Зокрема, у Миколаївській області така дорога одна, але заборона там стосується і пасажирських автобусів. У Черкаській області це три дороги, а в Одеській та Кіровоградській – по одній.

Крім того, Хорунжий повідомив, що в країні наразі знеструмлено 1 тис. 638 населених пунктів у 17 областях. Найбільше – на Київщині, Одещині та Миколаївщині.

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"Найбільш складна ситуація у нас, звичайно, склалася в Одеській області. … Були дуже суттєві перемети на дорогах. Зокрема, це на півночі та півдні Одеської області. Перемети сягали рівня десь 1,5 метри. І саме у зв’язку з цим дуже багато машин потрапляли в затори і не могли виїхати з переметів", - розповів представник ДСНС.

Близько 1 тис. 300 транспортних засобів, які опинилися у снігових заметах, було відбуксировано. Для подолання ситуації на дорогах подекуди доводилося залучати, зокрема бронетранспортери.

В Одеській області через негоду постраждало 13 людей: восьмеро звернулися по медичну допомогу з ознаками переохолодження, ще п’ятеро постраждали через падіння дерев.

Негода в Україні - останні новини

На вулицях Одеси знайшли трьох загиблих внаслідок негоди. Як підтвердили УНІАН у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області, у місті виявлено тіла трьох загиблих людей.

"Усі троє – у Приморському районі міста. Наразі встановлюються особистості людей та причини їхньої смерті. Призначено відповідні експертизи", - сказали у поліції.

Раніше синоптики розказали, де найбільше навалило снігу. Протягом минулих трьох діб в Україні випадали опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Кількість опадів становила 0,3-46 мм, а на Миколаївщині та Одещині - місцями 51-87 мм.

В Миколаївській, Одеській, більшості центральних та північних областей спостерігались хуртовини; на Одещині та Миколаївщині - налипання мокрого снігу. На Закарпатті вночі та вранці місцями спостерігався туман.

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