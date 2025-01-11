Військовозобов'язані хотіли незаконно перетнути кордон із Молдовою.

В Одеській області прикордонники зупинили автомобіль, який виявився вщерть заповнений чоловіками призовного віку.

Як йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ), водій і 10 пасажирів хотіли незаконно перетнути кордон із Молдовою, за чим і звернулись до організатора з телеграм-каналу.

"За "допомогу" кожен мав заплатити від $7000 до $10 000 на криптогаманець, але план провалився завдяки пильності прикордонників", - йдеться у повідомленні

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У ДПСУ зазначили, що тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам – адміністративна.

Вивіз ухилянтів за кордон

Раніше на Закарпатті 25-річного фельдшера запідозрили у організації схеми перевезення чоловіків за кордон. У поліції розповіли, що медик доправляв чоловіків призовного віку майже до кордону зі Словаччиною. Завдяки увімкненим проблисковим маячкам безперешкодно проїжджав повз правоохоронців, уникаючи офіційні пункти пропуску.

За 5 км до кордону ухилянтів висаджував та інструктував, як пройти до сусідньої країни. За свої послуги чоловік брав не менше $3000 з людини. Фельдшера затримали на гарячому, коли той вчергове намагався перевезти двох чоловіків.

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